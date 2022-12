Paula Neves emociona-se com resgate dos animais encurralados com o mau tempo

Paula Neves confessou, esta terça-feira, 13 de dezembro, ter ficado em lágrimas com o resgate dos animais que ficaram presos em casas inundadas.

A atriz, de 45 anos, emocionou-se com as imagens dos animais a serem resgatados durante as cheias causadas pelo mau tempo que se faz sentir em Portugal, tal como revelou no perfil de Instagram.

“Estou desfeita em lágrimas. Estes heróis foram buscar os cães, com água pela cintura e trouxeram-nos ao colo. Não aguento”, contou.

A intérprete elogiou o trabalho dos profissionais que resgataram os animais. “Gosto tanto deles. Bravo, IRA! Estão a resgatar de caiaque os animais ao colo! São os maiores!” afirmou.

Vários seguidores juntaram-se a Paula Neves e elogiaram o trabalho da IRA. “Bem haja pelo vosso! Excelente e humanitário trabalho! Que Deus vos abençoe!” comentou uma cibernauta.

“São os maiores, são mesmo heróis! Os salvadores e anjos nas vidas destes animais!” atirou outra.