Paula Neves recorda “Anjo Selvagem” com fotos antigas

Paula Neves recordou o projeto em que se destacou na representação da TVI com fotos antigas.

Cerca de 20 anos depois de se ter estreado na TVI, a atriz partilhou no Instagram, esta quarta-feira, 30 de dezembro, duas fotos com Teresa Tavares e Alexandre Ferreira durante as gravações do primeiro projeto que protagonizou no canal, a novela “Anjo Selvagem”.

“Que recordação boa que me deram hoje! Uma recordação com 20 anos. Foi tão bom, que saudades”, pode ler-se na publicação.

Recorde-se que além de “Anjo Selvagem”, Paula Neves protagonizou ainda “Queridas Feras” e “Olhos nos Olhos”. No entanto, fez parte ainda do elenco principal de “Morangos com Açúcar”, “Tu e Eu”, “Sedução”, “Na Corda Bamba”, “Bem Me Quer”.