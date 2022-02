Paulo Battista cria linha de meias

Com o atelier fechado por causa da Covid-19, o conhecido alfaiate dos famosos não pára, agora em casa, e desenhou uma nova linha de peúgas.

Com o atelier fechado… mas a criatividade intacta. Depois de ter encerrado as portas, provisoriamente, por causa do novo Coronavírus, Paulo Battista lançou uma linha de meias em parceria com a WesMister, uma marca de fabrico 100 por cento português.

A irreverência e a qualidade são as principais características da marca que Paulo Battista se junta agora para fazer frente à crise económica: peúgas produzidas em Algodão Mercerizado (Fil D’Ecosse) de espessura Ne 60/2, que confere leveza e suavidade.

A biqueira tem uma costura cerzida para um elevado conforto e requinte e a composição é 70 por cento Algodão Mercer.

Recorde-se que Paulo Battista é um dos alfaiates portugueses mais conceituados e é conhecido por fabricar fatos à medida para muitos famosos, como Manuel Luís Goucha ou o futebolista Ricardo Quaresma