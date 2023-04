Paulo de Carvalho condecorado por Marcelo Rebelo de Sousa

Paulo de Carvalho foi condecorado com a Comenda da Ordem da Liberdade, pelas mãos do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no passado dia 11 de abril.

A Ordem da Liberdade destina-se a distinguir serviços relevantes prestados em defesa dos valores da Civilização, em prol da dignificação da Pessoa Humana e à causa da Liberdade.

Nome incontornável da música portuguesa das últimas décadas, Paulo de Carvalho já tinha sido condecorado com o grau de Oficial da Ordem da Liberdade, em 2009.

O artista, nome incontornável da história da música, é autor de grandes êxitos, como “E Depois do Adeus”, “Gostava de Vos Ver Aqui”, “Nini dos Meus Quinze Anos”, “Dez Anos”, “Prelúdio (Mãe Negra)”, “Um Beijo à Lua”, “Os Meninos de Huambo”, “O Cacilheiro”, “Lisboa Menina e Moça”, “Os Putos”, “O Homem das Castanhas”, entre outras.

O intérprete tem tido uma participação muito ativa na consolidação da Democracia em Portugal. “E depois do Adeus”, a célebre canção cantada por Paulo de Carvalho, serviu como primeira senha no 25 de abril de 1974, na Revolução dos Cravos.

Como músico já percorreu muitos caminhos e esteve em várias experiências, nomeadamente duas vezes vencedor no Festival da Canção da RTP (Portugal – 1974 e 1977) e participação em festivais na Bulgária, Polónia, Bélgica, Chile, Rio de Janeiro e Espanha.

Em 2009 foi considerado uma das melhores vozes portuguesas de sempre pela revista Blitz.