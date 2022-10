Paulo Futre surpreendeu quem o segue ao partilhar imagens da tatuagem que fez. O ex-jogador tatuou no braço a imagem do seu “clube do coração”.

Foi no seu perfil de Instagram que o também comentador desportivo mostrou o resultado final da tatuagem.

“Contigo até à cova! Atlético de Madrid, sempre! Obra de arte espetacular”, pode ler-se na legenda.

Na caixa de comentários foram vários os fãs do ex-internacional português que teceram elogios ao gesto de Paulo Futre.