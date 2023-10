Paulo Pires está no Brasil para o lançamento de “Codex 632”

A série “Codex 632” é uma coprodução da RTP e da Globo. Paulo Pires, o protagonista, está no Brasil para o lançamento da trama.

Com uma coprodução da RTP e Globoplay, baseada no “best-seller” do jornalista José Rodrigues dos Santos, “Codex 632” é protagonizada por Paulo Pires e tem no elenco nomes como Deborah Secco, Betty Faria, Ana Sofia Martins, Alexandre Borges, Leonor Belo, Miguel Nunes e José Mata.

A série estreou-se em Portugal no passado dia 2 de outubro. Contudo, apenas será lançada no país “irmão” esta quinta-feira, dia 19 de outubro. Para o lançamento da trama, Paulo Pires, que interpreta o protagonista, foi ao Brasil.

“Antestreia da nossa série ‘Codex 632’. Na Globoplay já dia 19 de outubro. Que bom rever-vos queridos Deborah Secco, Betty Faria e Alexandre Borges. Que a vida nos junte em breve”, escreveu o ator nas redes sociais.

Todas as semanas, às segundas-feiras, “Codex 632” é exibida na RTP. Também pode ser vista na plataforma RTP Play.