Paulo Pires luta contra a covid-19: “Que este sonho mau acabe”

Depois de ter anunciado aos seguidores que contraiu o novo Coronavírus, Paulo Pires está isolado em casa, a recuperar.

Há poucos dias, Paulo Pires partilhou com os fãs que foi infetado com covid-19, apesar de todas as precauções e, nesta quinta-feira, o ator da TVI explicou os primeiros sintomas.

“Em casa com uma Vitamina C servida em copo de cerveja!”, começou por escrever o intérprete da novela “Para Sempre” nas redes sociais.

“Já tive vários sintomas, uns passaram outros não! Começou por parecer uma constipação e depois também uma gripe. Agora é permanecer isolado, seguir recomendações médicas (SNS) e esperar que as duas doses já tomadas da Vacina me ajudem ao máximo, e que este sonho mau acabe, depressa e bem!”, rematou Paulo Pires.