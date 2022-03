Paulo Pires: “Obrigado por todas as mensagens de carinho”

Paulo Pires agradeceu, este domingo, 29 de agosto, as “mensagens de carinho” que tem recebido após ter revelado nas redes sociais que testou positivo à covid-19.

Depois de ter explicado que teve vários sintomas que acabaram por desaparecer, o ator da TVI deixou um agradecimento aos admiradores que se mostraram preocupados com o seu estado de saúde.

“Espero que esteja quase. Obrigado por todas as mensagens de carinho que me têm enviado!” escreveu o artista no perfil de Instagram.

O ator já tinha atualizado o seu estado clínico: “Em casa com uma Vitamina C servida em copo de cerveja! Já tive vários sintomas, uns passaram outros não! Começou por parecer uma constipação e depois também uma gripe. Agora é permanecer isolado, seguir recomendações médicas (SNS) e esperar que as duas doses já tomadas da vacina me ajudem ao máximo, e que este sonho mau acabe, depressa e bem!”

Assim como o colega de profissão Ricardo de Sá, Paulo Pires revelou estar infetado nas redes sociais. “Poucas vezes, ou quase nunca, facilitei, tomei duas doses da vacina (e penso que ainda bem), mas o sacana é cobarde e traiçoeiro e acabou por me apanhar!” contou.