Paulo Pires passa Natal na Áustria e leva bacalhau de Portugal

Paulo Pires e a mulher vão passar o Natal na Áustria, mas não dispensam o bacalhau, que levam de Portugal.

Por esta altura, Paulo Pires e a mulher já estão na Áustria para passar a Consoada. O ator contou à N-TV como vai ser este Natal.

“Vamos passar o Natal na Áustria. Costuma ser um ano cá e um ano lá. O nosso Natal é uma fusão, é um pouco do que gostamos daqui e dali”, refere o intérprete.

“A minha mulher é de uma zona de muitas montanhas e lagos e temos a possibilidade de, em família, ir à procura de uma árvore natural e trazê-la. Acho que se faz menos quantidade de pratos do que cá. Na Áustria faz-se uma refeição só à medida da noite”, explica Paulo Pires.

“Depois fazemos patinagem no gelo. Aqui é um Natal mais urbano e lá mais no campo. Aqui estamos mais à mesa, lá, porque as lojas fecham mais cedo, as pessoas têm atividades mais lúdicas e fazem caminhadas na montanha, há mais atividade do que aqui”.

“Vamos levar bacalhau de cá. Vamos ter um peru recheado, é de uma receita do Jamie Oliver. Também comemos couve fermentada, que acompanha a carne de porco”, remata Paulo Pires.