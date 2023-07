Paulo Pires revela curiosidade: “No Brasil assinei algumas maminhas”

Paulo Pires esteve à conversa com Ana Galvão, Inês Lopes Gonçalves e Joana Marques e revelou algumas curiosidades sobre a vida profissional.

Paulo Pires foi o convidado do programa “As Três da Manhã”, no qual esteve à conversa com Ana Galvão, Inês Lopes Gonçalves e Joana Marques.

Durante a rubrica “Desculpa, mas vais ter de perguntar”, o ator revelou que não gostou de ter de pintar o bigode de branco para interpretar a personagem na novela “Queridos Papás”, transmitida pela TVI: “O que eu não gostei foi que me pintassem o bigode de branco para parecer mais velho. Eu pensei ‘Porquê?’”, referiu.

Mais à frente, Ana Galvão questionou em tom de brincadeira: “Paulo, assinas-me aqui no peito?”. Foi então que o ator revelou qual o lugar mais inusitado onde já tinha dado autógrafos: “No Brasil assinei algumas maminhas”.

Ao longo da conversa, Paulo Pires aproveitou para promover a peça “O Filho”, escrita por Florian Zeller, que está em exibição no Teatro Aberto, em Lisboa.