Paulo Sousa Costa critica Casa do Artista por não renovar o contrato com a Yellow Star Company

Paulo Sousa Costa criticou a Casa do Artista por não ter renovado o contrato com a Yellow Star Company que, como consequência, tem de abandonar o Teatro Armando Cortez até julho.

Depois de terem saído notícias que abordavam a saída a companhia daquele teatro, o produtor decidiu esclarecer a situação, mostrando-se revoltado pela atitude tomada pela nova direção da Casa do Artista.

“Podem tirar-me o teatro Armando Cortez, NÃO ME TIRAM O TEATRO QUE HÁ EM MIM!” escreveu Paulo Sousa Costa no perfil de Facebook, em conjunto com um comunicado da Yellow Star Company.

Vários internautas mostraram-se do lado de Paulo Sousa Costa com mensagens de apoio. “Inacreditável!” atirou uma cibernauta. “Existem certos artistas que nem vê-los por perto. Corremos esse risco quando não nos vendemos e lambemos as botas. Impressionante com estes números isto acontecer”, escreveu outro.

“Vai correr bem! Se esta porta se fechar vai abrir-se uma maior”, adiantou outra seguidora.

No Teatro Armando Cortez, em Lisboa, a produtora tem em cena até julho as peças “Os Monólogos da Vagina” (Segunda-feira, terça-feira e quinta-feira) e “A Ratoeira” (quinta-feira e sexta-feira).