Paulo Vasco recupera e volta ao teatro

Após ter estado internado no Hospital de Santa Maria, desde o dia 2 de janeiro, Paulo Vasco já recuperou devidamente o seu estado de saúde e vai regressar ao teatro.

O intérprete, de 62 anos, encontra-se restabelecido, e com a autorização médica, para voltar aos trabalhos com a peça “Parabéns, Parque Mayer!” no Teatro Maria Vitória, em Lisboa.

“Já devidamente restabelecido e com a necessária autorização médica, Paulo Vasco regressa ao elenco e à revista, já esta quinta-feira, dia 2 de fevereiro”, pode ler-se na nota publicada no Facebook pela página do ator.

“A nossa gratidão a Flávio Gil e João Sá Coelho pelas necessárias substituições”, acrescentou.

O artista esteve este período hospitalizado devido a uma infeção na perna direita, tal como contou nas redes sociais. “Não sou de muitas palavras apenas realizo etapas. Como sabem desde o dia 2 de janeiro que estou internado no Hospital de Santa Maria por uma infeção na perna direita”, referiu.

Antes de receber alta médica, a 13 de janeiro, Paulo Vasco revelou que tinha dado os primeiros passos na recuperação. “Já dei os primeiros passos e em breve terei alta hospitalar para prosseguir a fisioterapia”, contou.