Paulo Vintém completa 44 anos e assinala data

Paulo Vintém comemora, esta terça-feira, 18 de abril, 44 anos, data que assinalou nas redes sociais.

O intérprete, que se prepara para voltar aos palcos com a banda D’ZRT, partilhou assim um “post” no Instagram no qual dá conta da data especial.

“Primeiro post dos 44. Ansioso por estarmos todos juntos!”, escreveu como legenda.

Na caixa de comentários foram vários os internautas que deixaram mensagens de parabéns ao cantor. “Sempre a iluminar o caminho a seguir! Sigo atrás! Estamos juntos. Parabéns!”, escreveu Cifrão, colega da banda.

Este coreógrafo partilhou na passada quarta-feira, dia 12, várias fotografias a ensaiar para a tour “Encore” dos D’ZRT, com os restantes elementos da banda, Paulo Vintém e Edmundo Vieira: “Os nervos já começam a apertar.. mas tenho a sorte de ter ao meu lado dois irmãos que a vida me deu… sinto-me tão seguro do vosso lado”, referiu o músico e bailarino.