Paulo Vintém e Marta Melro passeiam juntos com a filha

Separados desde junho, Paulo Vintém e Marta Melro mostraram-se juntos com a filha num dia de praia.

Já desde junho que Marta Melro e Paulo Vintém estão separados. Contudo, mesmo tendo a relação terminada, o cantor e a atriz continuam em contacto próximo para proporcionar um bom ambiente e bons momentos com a filha, Aurora, de um ano.

Esta segunda-feira, dia 25 de setembro, ambos estiveram juntos e levaram a bebé para um dia na praia. Nas redes sociais, partilharam registos do dia.

Paulo Vintém publicou algumas fotografias, nas quais aparece com Aurora e em outras, nas quais a filha aparece com a mãe. “É tão maravilhoso ver-te crescer com essa confiança e curiosidade. Estás tão grande minha bebé”, escreveu o músico dos D’ZRT.

O músico e a atriz também estiveram juntos na festa de aniversário da pequena Aurora e mostraram momentos desse dia, passados em família. “O melhor de tudo foi estarmos todos juntos novamente e será para sempre”.