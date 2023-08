Paulo Vintém mostra novos registos com a filha: “Tão crescida”

Paulo Vintém é um pai babado e, nas redes sociais, partilhou novas imagens de Aurora, de um ano, fruto da relação terminada com Marta Melro.

Paulo Vintém é pai da pequena Aurora, fruto da relação terminada do cantor com a atriz Marta Melro. A menina tem crescido aos olhos do público que acompanham o ex-casal.

Nas redes sociais, o artista partilhou um novo vídeo da criança, no qual esta aparece sorridente, a andar e a brincar com o pai.

“Estás tão crescida minha bebé”, escreveu o músico dos D’ZRT, assinalando o quão crescida já está a filha.

Nos comentários, os seguidores concordaram com Vintém. “Tão bom”, comentou Edmundo Vieira, companheiro de banda do cantor. “Está linda, linda. Muito crescida”, “Que riquinha” e “Está tão linda” foram alguns dos comentários.

Aurora comemorou o aniversário, recentemente, completando um ano. Na data especial, a menina conseguiu juntar os pais para celebrar o dia. “Estes dias, como todos os outros, foram dedicados a ela. O melhor de tudo foi estarmos todos juntos novamente e será para sempre”, escreveu o artista e Marta respondeu: “Ver a nossa filha feliz é o melhor do mundo”.