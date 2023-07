Paulo Vintém partilha desabafo nas redes sociais: “Tentem ser felizes”

Paulo Vintém recorreu às redes sociais para partilhar um desabafo, após ter anunciado que continua a partilhar casa com a mãe da filha.

Paulo Vintém marcou presença na Festa de verão TVI e revelou, em declarações à N-TV, que continua a partilhar casa com Marta Melro: “Estamos a articular bem as coisas, continuamos a estar no mesmo espaço, na mesma casa, é uma fase de transição para perceber como logisticamente vamos fazer”, referiu.

A escolha do casal, que tem uma filha em comum, Aurora, protagonizou várias manchetes. Desta vez, o intérprete dos D’ZRT recorreu às redes sociais para fazer um desabafo: “Minha gente, o que é que se está a passar com vocês?”, questionou.

“Vivam mais e não opinem sobre coisas que desconhecem e que não interferem diretamente na vossa vida. Tentem ser felizes”, acrescentou, sem explicar o que motivou o desabafo.

Sobre o tema separação, Marta Melro, durante a festa da TVI, preferiu não se alongar: “Estou bem. Já nos cruzámos hoje, tratamos da Aurora os dois”, limitou-se a referir ao nosso site.

Recorde-se que o último concerto da tour “Encore”, que marcou o regresso dos D’ZRT aos palcos, acontece no dia 19 de agosto, no Estádio Algarve, em Faro.