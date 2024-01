Paulo Vintém partilha novas imagens da filha Aurora

Nas redes sociais, Paulo Vintém publicou novas fotografias da filha Aurora, que tem em comum com Marta Melro.

Paulo Vintém é um pai “babado”. Tal pode confirmar-se com as publicações do cantor nas redes sociais. Em várias ocasiões, o membro dos D’ ZRT partilha imagens com a filha e, desta vez, não foi exceção.

No Instagram, Paulo Vintém publicou novas imagens com Aurora, filha que tem em comum com a atriz Marta Melro.

“Depois de umas férias das redes sociais, o meu primeiro post de 2024 é sobre a coisa mais importante do mundo. Estes dias foram só para ela”, escreveu na legenda da partilha.

De relembrar que Paulo Vintém, assim como Cifrão e Edmundo, vão subir novamente ao palco em junho, juntamente com as bandas Just Girls e 4 Taste, para uma reunião dos “Morangos com Açúcar”.