Paulo Vintém rendido ao momento em que filha conhece os avós: “Aquela magia”

Depois de ter sido pai pela primeira vez, Paulo Vintém apresentou a filha, Aurora, aos avós. O cantor ficou rendido ao momento ternurento.

O companheiro de Marta Melro fez questão de partilhar, esta sexta-feira, 5 de agosto, com os seguidores no perfil de Instagram o momento em que os avós conheceram a primeira filha do casal.

“Aquela magia de ser pai e avós pela primeira vez. Amo-vos!” escreveu.

Recorde-se que a filha do casal nasceu, esta segunda-feira, 1 de agosto, e Paulo Vintém já se tinha demonstrado rendido à bebé Aurora. “Amor sem fim e para todo o sempre”, afirmou.

Antes de assumirem o namoro, os dois mantiveram uma relação de amizade de longa data, após se terem conhecido na série “Morangos com Açúcar” (TVI).