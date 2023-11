Peça protagonizada por Bárbara Branco suspensa por morte de Carlos Avillez

A peça “Electra”, em cena no Teatro Experimental de Cascais (TEC), foi suspensa até dia 30 de novembro, devido à morte de Carlos Avillez.

Bárbara Branco dá vida à personagem principal da peça, que se encontra em cena no Teatro Experimental de Cascais (TEC), mas, até ao próximo dia 30 de novembro, “Electra” está suspensa.

O motivo prende-se com o falecimento inesperado do fundador do espaço, Carlos Avillez, e o anúncio foi feito pela própria instituição nas redes sociais: “Com a notícia do falecimento de Carlos Avillez, a coordenação do TEC lamenta informar que, após pesada ponderação, foi tomada a decisão de suspender as sessões desta semana”.

“É tempo de refletir e deixar toda a equipa, pessoas envolvidas e todos os amantes de teatro processarem esta perda. Lamentamos por qualquer transtorno causado e voltaremos em breve, com mais força e vontade de orgulhar o trabalho e legado que Carlos Avillez nos deixou”, lê-se na nota.

Recorde-se que esta é uma das peças favoritas da atriz Bárbara Branco e, no dia da estreia, a jovem artista recebeu uma mensagem especial de Vítor Silva Costa.