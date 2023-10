Peça “Um Novo Amanhã”, protagonizada por Afonso Vilela, chega ao Porto

Com Afonso Vilela num dos papéis principais, a peça “Um Novo Amanhã” chega ao Coliseu Porto Ageas no próximo sábado, dia 28 de outubro.

A peça “Um Novo Amanhã”, com Afonso Vilela num dos papéis principais, estará em cena no Coliseu Porto Ageas no próximo sábado, 28 de outubro, pelas 21 horas. O espetáculo será acompanhado pelo Rancho Folclórico de Alvarenga e uma banda ao vivo.

O apresentador do programa de aventura “No Trilho”, do Porto Canal, interpreta um padre que conta a “história incrível de uma pequena comunidade que desafia a figura mítica de António Salazar”, lê-se em comunicado.

Inspirado em factos reais, a peça, que retrata os acontecimentos a partir do concelho de Arouca em 1942, apresenta a visão de uma criança que acompanha grandes marcos da história, como é o caso da II Guerra Mundial.

O musical “Um Novo Amanhã” chegará ao Porto com uma exibição única, para maiores de 12 anos.