“Pecado”, série da TVI, nomeada para os Prémios Platino

“Pecado”, a minissérie de Maria João Costa, transmitida na TVI, foi pré-selecionada os Prémios Platino, que nasceram em 2014 e pretendem destacar o que de melhor é feito no cinema Ibero-Americano.

A trama está nomeada em duas categorias, para o prémio de Melhor Interpretação Feminina e para o prémio de Melhor Autor.

“Todos os anos, os Prémios Platino reconhecem as melhores longas-metragens, minisséries e séries de ficção ou documentários produzidos pelos 23 países ibero-americanos. A minissérie portuguesa, transmitida pela TVI em outubro de 2021, foi pré-selecionada entre mais de 800 produções”, lê-se na nota de imprensa.

Recorde-se que a trama foi gravada entre Lisboa e Estremoz e é uma coprodução TVI e Maria & Mayer com o apoio do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA). A minissérie conta com seis episódios que narram a história de um padre que se apaixona por uma mulher e assim coloca em causa a sua vocação e fé em Deus.

Do elenco fazem parte nomes como Daniela Melchior, Diogo Infante, Pedro Lamares, Dalila Carmo, entre outros.

Nesta IX edição dos Prémios Platino, “Pecado” vai disputar as estatuetas com países como o Brasil, Venezuela ou México.