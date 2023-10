Pedido de desculpas de José Alberto Carvalho criticado por Maria Vieira

José Alberto Carvalho pediu desculpas em direto sobre um comentário que fez sobre a Miss Portugal Marina Machete, atitude criticada por Maria Vieira.

Na semana passada, José Alberto Carvalho fez um comentário sobre a Miss Portugal Marina Machete em conversa com Miguel Sousa Tavares. E, no “Jornal Nacional” transmitido pela TVI nesta segunda-feira à noite, o jornalista pediu desculpas em direto sobre as palavras que proferiu.

Contudo, o pedido de desculpas não agradou a Maria Vieira, que teceu críticas ao pivot da TVI. “Acabei de tomar conhecimento desse pedido de desculpas absolutamente vergonhoso por parte do José Alberto Carvalho!”, escreveu na rede social X, o antigo Twitter.

“Esse fulano não vale nada e essa atitude lamentável só prova que ele tem a coluna vertebral de uma minhoca”, acrescentou Maria Vieira.

A atriz também fez referência a José Carlos Malato, que criticou as palavras utilizadas por José Alberto Carvalho e Miguel Sousa Tavares.

“O ‘alegre’ e inútil Malato chamou ‘machos’ ao Miguel Sousa Tavares e ao José Alberto Carvalho porque eles disseram que jamais se casariam com o ‘travesti’ que venceu o concurso das misses! Os homens a sério são machos Malato e depois tem uns quantos como tu que gostam de se vestir de mulheres”, concluiu Maria Vieira.