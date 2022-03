Pedro Alves e João Paulo Rodrigues no Coliseu do Porto: “Irmãos há 20 anos”

Pedro Alves e João Paulo Rodrigues estão a celebrar 20 anos de carreira da dupla e o grande espetáculo vai realizar-se no início do próximo ano no Coliseu do Porto.

Vinte anos a fazer rir… ao vivo. A dupla Pedro Alves e João Paulo Rodrigues, com as personagens “Quim Roscas” e “Zeca Estacionâncio” está a celebrar duas décadas de carreira e vai dar um grande espetáculo no Coliseu do Porto no início de 2022.

“Irmãos há vinte anos. Vinte anos de muitas gargalhadas – e algumas lágrimas também -, muita estrada, muitas terras e muitos palcos”, começou por escrever João Paulo Rodrigues no perfil de Instagram.

“Dia 27 de janeiro vamos celebrar a alegria e esta amizade que nos une há vinte anos. E tu, que fazes parte da nossa história, estás convidado. Vem ter connosco ao @coliseuportoageas. Até já…”, concluiu “Jota”, como é tratado, carinhosamente, pelos amigos.

“Bino” na novela líder de audiências da TVI “Festa é Festa”.Recorde-se que além dos vários espetáculos ao vivo que a dupla tem dado um pouco por todo o país, João Paulo Rodrigues continua dedicado à sua grande paixão, os aviões, enquanto Pedro Alves está a brilhar no papel de