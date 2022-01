Pedro Alves lembra momento em que soube que o filho mais velho tinha leucemia

Pedro Alves lembrou, esta quarta-feira, 7 de abril, o momento em que soube que o filho mais velho, João, tinha sido diagnosticado com leucemia. Na altura, o primogénito do humorista tinha nove anos.

O comediante, que se tornou conhecido com a personagem “Zeca Estacionâncio”, da dupla “Quim Roscas e Zeca Estacionâncio”, ficou em lágrimas durante a conversa com Cristina Ferreira no programa “Cristina ComVida”.

Ao falar sobre a leucemia que o filho mais velho venceu, o humorista contou que soube da notícia “antes de entrar em palco”, em Vizela.

“Isto tem muito que ver com o que nós gostamos de fazer. Pode-te acontecer a maior tragédia, mas o teu lugar seguro é aqui. Foi o que me aconteceu, quando soube a notícia foi antes de entrar em palco”, começou por partilhar, de forma emotiva.

“Aquela hora e meia de espetáculo foi uma preparação mental, tive meio desligado do assunto, mas não desligado. Fiquei ali a formatar aquilo. Acabei o espetáculo, fiz um grande espetáculo. Foi em Vizela”, recordou.

“Passados cinco anos fiz um espetáculo, no mesmo sítio, e o Jotinha estava lá connosco. Quando entrei no corredor do IPO deviam ser 01h30, e a enfermeira disse-me: ‘O seu filho vai ficar bem!’ e ficou”, acrescentou Pedro Alves.

O humorista faz parte do elenco da nova novela da TVI “Festa É Festa”. Nas redes sociais, o comediante e Ana Brito e Cunha mostraram-se no primeiro dia de gravações nos bastidores.

Além destes dois atores, também fazem parte desta novela intérpretes como Pedro Teixeira, Ana Guiomar, Francisca Cerqueira Gomes, José Carlos Pereira, Sílvia Rizzo, entre outros.