Pedro Alves sobre espetáculo esgotado: “Preparem-se porque vamos estar em ‘casa'”

A dupla cómica “Quim Roscas” e “Zeca Estacionâncio” (Pedro Alves e João Paulo Rodrigues) celebra 20 anos de carreira, data que assinalam com um espetáculo no Coliseu do Porto.

Os bilhetes para o espetáculo de “stand-up comedy” esgotaram e Pedro Alves não conseguiu deixar de agradecer aos fãs.

“E assim arranca o nosso ano de festividades em 2022 com o ‘nosso’ Coliseu esgotado

Vocês são os maiores e os principais responsáveis por estes 20 anos de estrada e histórias

Preparem-se porque vamos estar em ‘casa’ “, escreveu na sua página de Instagram.

Também João Paulo Rodrigues assinalou o acontecimento nas redes sociais: ” Uuuui! Olha a quantidade de malta que vem curtir connosco! Yeahhhhh!”, escreveu.