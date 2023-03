Pedro Alves vai estar à conversa em Marco de Canaveses

O ator Pedro Alves vai estar à conversa com Tiago David no “The Emergente Show”, este mês, em Marco de Canaveses.

Depois do arranque com sala esgotada com os D.A.M.A, o “The Emergente Show” regressa em março para a segunda edição da segunda temporada.

No dia 13 de março, às 21.30 H, Tiago David vai estar à conversa com Pedro Alves no Emergente Centro Cultural, em Marco de Canaveses.

O ator e humorista protagoniza atualmente “Festa é Festa” (TVI), a novela mais vista da televisão portuguesa, no papel do divertido “Bino”.