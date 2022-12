Pedro Barroso a caminho da TVI? Imprensa diz que sim

Pedro Barroso pode estar a caminho da TVI, depois de ter participado na novela “Golpe de Sorte”, transmitida pela SIC em 2020.

O ator, de 36 anos, estará nas cogitações para ser apresentado como nova aposta da ficção da TVI. De acordo com a revista “Nova Gente”, o intérprete encontra-se em negociações contratuais.

A mesma publicação contou que o artista já teve várias reuniões com a estação de Queluz de Baixo. Ao que tudo indica, se se mudar para a TVI, Pedro Barroso será para entrar na “próxima novela”.

O ator tem dedicado o seu tempo à paternidade. É que o intérprete foi pai pela primeira vez em abril, fruto da relação amorosa com Mariana Marques. “O nosso coração é agora maior”, escreveu o artista no anúncio da chegada do filho, Santiago.

Pedro Barroso tem passado os últimos meses com a família no Distrito de Viseu.