Pedro Barroso anuncia novo projeto na área da música

O ator Pedro Barroso anunciou novo trabalho que desenvolveu na área da música. Nas redes sociais, surpreendeu os fãs.

Pedro Barroso partilhou, há pouco tempo, que não tardaria o seu regresso aos ecrãs. O ator foi também um dos convidados do “Conta-me” na edição da semana passada. E, esta semana, surpreendeu os seus seguidores com uma novidade.

Pedro Barroso desvendou que esteve a trabalhar num novo projeto, que não envolve a representação, mas sim, a música. O ator contou que, ao lado de Tilhon e Rúben Torres, protagoniza o videoclipe de “Mi casa es tu casa” e também canta o tema.

Nas redes sociais, Pedro Barroso publicou um vídeo com um excerto do videoclipe, onde fala um pouco deste projeto.

“‘Mi Casa Es Tu Casa’… Foi um privilégio ter trabalho com estes dois artistas que tanto admiro, Tilhon e Rúben Torres. Poderão ouvir e assistir ao videoclipe ‘Mi Casa es tu Casa’, que conta com uma participação especial minha! Foi assim que me senti…em casa, e é isso que vos queremos passar, que se sintam em casa e que a inclusão esteja sempre presente! Um muito obrigado a todos os envolvidos”, lê-se na partilha do ator.