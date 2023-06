Pedro Barroso anuncia que em breve volta aos ecrãs

O ator Pedro Barroso tem estado afastado das telas já há algum tempo. Mas anunciou que brevemente a espera acaba.

Depois de um tempo longe da televisão, Pedro Barroso vai voltar a entrar em sua casa através dos ecrãs. O ator, que contou ter mudado de vida, tem estado afastado das telas desde 2020, após ter participado na novela “Golpe de Sorte” da SIC. Mas anunciou que estará para voltar. E pela “mão” da TVI.

Nas redes sociais, Pedro fez o anúncio e revelou que vai estar à conversa com Manuel Luís Goucha no programa “Conta-me”.

“Em breve irei contar-vos… Um ano e meio a adiar… Dei tempo ao tempo. No tempo certo, no momento certo, no sítio certo”, começou por escrever.

“A conversa que tive com uma pessoa tão especial para todos nós, o Manuel Luís Goucha. Uma das pessoas que fez parte da minha edificação enquanto pessoa e carreira de ator na TVI e que agora marca o meu regresso ao ecrã desta estação no programa ‘Conta-me’. Foi aqui, no meu ‘Cantinho Mágico’, no Freixo, com as minhas gentes, os meus, no meu outro mundo, no meu mundo bom”.

A conversa com Goucha ainda não tem data revelada, mas “brevemente” todos irão saber. “Em breve esta conversa será também vossa… Com toda a verdade, caminho e agora também outra maturidade. De sorriso aberto para vocês. Até já…”, terminou.