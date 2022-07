Pedro Barroso é um pai “babado” e, na sua última publicação no Facebook, comparou uma fotografia com uma do filho para evidenciar as semelhanças.

“O ritual da parecença à nascença! À esquerda eu com um ano… Direita Santiago quase a completar três meses… Somos parecidos?”, escreveu o ator.

Santiago é o primeiro filho de Pedro Barroso e é fruto da relação que mantém com Maria Marques.

Recorde-se que o menino, que nasceu em abril, precisou de estar na incubadora, pois nasceu prematuro.