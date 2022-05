Pedro Barroso dança com o filho recém-nascido ao colo

Pedro Barroso surpreendeu os seguidores ao aparecer a dançar com o filho, Santiago, nos braços ao som do tema “Gosto de Ti”, do cantor Nininho Vaz Maia.

Depois de ter trazido o bebé para casa do hospital, o intérprete, de 36 anos, mostrou-se rendido à paternidade no perfil de Instagram. O artista publicou um vídeo no qual surge com o bebé ao colo.

“Santiago, bem-vindo ao nosso reino. Olé padrinho, Nininho Vaz Maia”, pode ler-se na legenda.

Santiago teve de ficar internado no hospital porque nasceu de forma prematura por não se estar a nutrir corretamente, tal como já tinha revelado o ator antes do parto do bebé.

Pedro Barroso anunciou a chegada do filho a 22 de abril. “O nosso coração é agora maior”, escreveu, na altura. Recorde-se que Santiago é fruto da relação que o ator mantém com Mariana Marques.

Em dezembro do ano passado, Pedro Barroso contou que iria ser pai: “O amor multiplica-se. E tu… Vais sabiamente crescendo. De nós, para ti… Obrigado por iluminares a nossa vida”.