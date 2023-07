Pedro Barroso é o próximo convidado do “Conta-me”

O ator Pedro Barroso vai conversar com Manuel Luís Goucha no próximo sábado, 22 de julho, em mais um episódio do “Conta-me”.

No mês passado, em junho, Pedro Barroso deu a notícia de que, após um grande período afastado das telas, iria voltar. Além disso, também anunciou que estaria à conversa com Manuel Luís Goucha no programa “Conta-me”, mas não se sabia a data.

A espera acabou. A entrevista do ator irá para o ar já no próximo sábado, dia 22 de julho, informação revelada pelo próprio.

Pedro Barroso, nas redes sociais, partilhou um excerto da conversa emocionante com Goucha. “Porque a vida é feita de emoções, sonhos, lutas, derrotas, conquistas, … São tantos sentimentos que pulsam dentro de nós. Vivemos num mundo mágico do sentir. Que eles sejam eternos em mim e nas vidas que eu puder tocar com o meu abraço…”, começa por escrever na legenda da publicação.

“Este sábado, às 14.40 horas na TVI, poderão assistir a esta viagem bonita que fiz ao lado do Manuel Luís Goucha, um senhor que eu tanto admiro. Manuel Luís, obrigado pelo tempo que me deste até este dia…Obrigado pela bonita e honrosa conversa… Obrigada a toda a equipa presente!”, completa a mensagem.