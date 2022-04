Pedro Barroso elogia amiga especial: “Entre nós… empatia, confiança, acreditar”

Pedro Barroso elogiou uma amiga especial em dia de aniversário. O testemunho do ator deixou os seguidores enternecidos.

Para celebrar o 27.º aniversário, o intérprete fez questão de utilizar o perfil da rede social Instagram o quão importante Nádia Paiva tem sido na sua vida desde que se conheceram.

“Hoje é o teu dia. Um largo sorriso aos teus vinte e sete. Não faz ainda um ano que te conheço e tudo começou com uma fotografia. Pelo teu olhar. Um ‘blink’. ‘One shot’. Com o teu olhar traduzias um momento em píxeis. O tempo pára. A tua vida cruza a minha”, admitiu.

“Entre nós… empatia, confiança, acreditar. Esta forma de eterno amor de irmã que a vida nos deixa no colo para acarinhar. E somos criadores, usamos os mesmos lápis de cor. Crescemos, compartilhamos, construímos”, prosseguiu.

O ator rendeu-se à vontade de “acreditar” da amiga. “Existe orgulho, aprendemos juntos. Largo é o nosso caminho, o livro que vamos criando é cheio de cor, cheio de energia, a tua… a nossa”.

No fim, o intérprete agradeceu à amiga por fazer parte do a sua vida. “Obrigado pelo caminho até aqui, por não largares a mão e por também me guiares. Muito orgulho em ti, na pessoa e na profissional que és: NADY (my secret weapon!) Muitos parabéns e hoje deixo-te comer um dos meus”, rematou.

