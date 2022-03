Pedro Barroso: “Estava a danificar tudo com o consumo de cocaína”

Pedro Barroso revelou, este sábado, que a certa altura da sua vida esteve perto de deitar tudo a perder devido ao vício na cocaína.

O ator esteve no programa “Alta Definição”, da SIC, apresentado por Daniel Oliveira. Depois de falar sobre a sua infância, o intérprete recordou o momento em que atingiu o ponto mais baixo da sua vida: quando estava a gravar a novela “A Herdeira” (2018).

“Quando estava a gravar a novela decidi entrar em tratamento. Foi um processo para olhar para o que estava a danificar. Depois de construir tanta coisa com carinho, estava a danificar tudo com o consumo de cocaína. Decidi entrar em tratamento com ajuda”, lembrou.

“Os consumos ajudavam-me a não lidar com as emoções. Se pudesse trabalhar durante 24 horas, para mim ótimo, porque não tinha de lidar comigo”, acrescentou Pedro Barroso ao diretor de Programas da SIC.

A ida para um retiro salvou-lhe a vida. “Tive um mês de retiro, deram-me esse tempo na novela, acho que me salvaram a vida. No final perguntaram-me se queria continuar a gravar e eu disse que sim. Foi um tempo muito feliz para mim. Estás com estranhos que passam a ser os teus companheiros de guerra”, afirmou.

LEIA TAMBÉM: