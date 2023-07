Pedro Barroso foi padrinho das Marchas em São Pedro do Sul

O ator Pedro Barroso foi o padrinho escolhido para desfilar nas Marchas Populares de São Pedro do Sul.

As festas não acabam, mas em São Pedro do Sul terminaram há pouco. A localidade do distrito de Viseu esteve a comemorar as festas da cidade de 26 de junho até dia 2 de julho. Para encerrar as festividades, como é costume, desfilaram as Marchas Populares.

E a desfilar perto de uma das Marchas estava Pedro Barroso. O ator foi o padrinho escolhido para a Marcha de Serrazes.

Nas redes sociais, o ator e influenciador digital publicou um vídeo com registos da noite assim como uma mensagem a agradecer toda a organização.

“Serrazes a desfilar, com toda a sua paixão, pisando a avenida em São Pedro com todo o coração… Viva São Pedro do Sul, Viva Serrazes, Viva Terras de Lafões… Parabéns a todos nós que fizemos parte desta bonita e incomparável noite! Parabéns a todas as Marchas e os seus participantes, parabéns ao público!”, começou por escrever.

“Pelo segundo ano consecutivo, aceitei ser padrinho das Marchas da Freguesia de Serrazes. Mais uma noite única que se viveu junto de todos vós! Foi um privilégio honrar as nossas tradições e costumes, a nossa Portugalidade. Porque também é disto que sou feito! De sorriso aberto e ao som do Rock’n’Roll, assim viajámos até aos ‘Loucos Anos 60’”.

“Obrigado pelo vosso carinho, obrigado pelos abraços, obrigado pelos sorrisos, obrigado pelas palmas, obrigado pelo vosso amor! Obrigado, mais uma vez à Freguesia de Serrazes e a todos os intervenientes pelo convite! Câmara de São Pedro do Sul parabenizar pela organização deste evento tão especial! Um obrigado especial a toda a minha equipa…”, terminou com agradecimentos.

Recentemente, o ator anunciou que brevemente iria voltar aos ecrãs.