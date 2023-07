Pedro Barroso mostra o filho a dar os primeiros passos

O filho do ator Pedro Barroso nasceu prematuro e o pai comemorou mais uma vitória de Santiago: os seus primeiros passos.

Pedro Barroso é um pai “babado” e não pode mentir. Desta vez, mostrou o pequeno Santiago a dar os seus primeiros passos e “derreteu” a Internet.

Nas redes sociais, o intérprete que se radicou em São Pedro do Sul, distrito de Viseu, partilhou um vídeo no qual aparece com o filho, enquanto a criança tenta andar e começa por escrever: “Os teus primeiros passos… Todas as etapas são importantes e bonitas, mas é realmente emocionante ver-te andar!”.

O ator relembra o nascimento prematuro do filho, que teve de nascer antes dos nove meses por complicações que poderia ter e por não se conseguir nutrir no útero da mãe. “Tu, que nasceste prematuro, às 34 semanas, e que lutaste por ti nas primeiras semanas… Olhar-te e ver-te a crescer assim faz-me pensar que todas as escolhas que fiz nos últimos dois anos valeram a pena!”.

“Deitam por terra qualquer dúvida e anseio que possa ter… Nós caminhamos juntos! Mariana Marques, amo-te, linda mamã”, terminou o texto com uma declaração à companheira e mãe de Santiago.

É de relembrar que recentemente Pedro Barroso entrou no espírito das Festas Populares e foi padrinho das Marchas em São Pedro do Sul.