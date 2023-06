Pedro Barroso mudou de vida e está “apaixonado”

O ator Pedro Barroso contou em televisão que recentemente teve uma mudança de vida e está apaixonado por esta.

Pedro Barroso contou que mudou de vida. O ator, de 37 anos, disse, no “TVI Extra”, que se mudou para o campo e está apaixonado pelo “cantinho” onde mora.

“Aconteceu durante a pandemia do Covid-19. No segundo confinamento, não queria continuar em Lisboa e a minha companheira, Mariana, tinha uma casa em Freixo, uma aldeia perto de São Pedro do Sul. Apaixonei-me por esta zona, acabei por beber de outra energia”, conta Pedro.

A vida era agitada e esta mudança aconteceu numa fase em que o ator “queria parar”. E assim foi, mudou-se e apaixonou-se.

“Fui-me apaixonando por este cantinho mágico e, sobretudo, pelas pessoas. E fomos ficando por aqui. Fui-me apaixonando por trabalhos mais manuais, por outros costumes, por outros saberes, por outras gentes, por outras histórias. Vou sempre aprendendo e crescendo, todos os dias”, disse ainda.

Pedro Barroso é pai de Santiago, de um ano, fruto do atual relacionamento com Mariana Marques.

É de relembrar também que, recentemente, o ator sofreu um grave acidente de viação, “um choque frontal, numa curva sem visibilidade”.