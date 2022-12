Pedro Barroso recorda passado com adição de drogas: “Acabava de gravar e ia comprar para consumir”

Pedro Barroso não esconde que teve um passado atribulado devido à adição de drogas, nomeadamente, de cocaína.

Em entrevista inserida na série “Labirinto – Conversas sobre Saúde Mental”, uma iniciativa da FLAD (Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento) e do “Observador”, o intérprete, de 36 anos, recordou essa fase mais negra da sua vida.

“Acabava de gravar, ia buscar para consumir, começava a consumir. Agarrava no carro, fazia Lisboa-Porto, Porto-Lisboa (…) Como se fosse um medicamento que me ajudava a suportar aquele que era o meu vazio”, contou o ator.

“O consumo de cocaína deixava-me mais leve naquilo que acabavam por ser os meus transtornos, as minhas dúvidas, as minhas inseguranças, e acabou por ser um conforto”, confessou ainda.

Pedro Barroso recordou ainda o dia em que lhe ofereçam ajuda enquanto estava em estúdio a gravar e referiu que esteve cinco meses num centro de recuperação: “Quando chego ao pátio onde estavam os meus colegas de tratamento, há aquela sensação de ‘para onde é que eu vim?’” “Dá vergonha, sentes-te humilhado por ti próprio, sentes-te incapaz, sentes que as pessoas a quem criaste danos merecem melhor”, disse.

O artistas frisou ainda a importância de falar sobre as recaídas: “As pessoas pensam que vais para tratamento e não há recaídas. Eu recaio quando tinha nove meses do tratamento”. “Nunca vou falar da adição no passado. Isto pode-me acontecer e tenho que estar sempre alerta”, afirmou.