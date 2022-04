Pedro Barroso revela que o filho vai nascer prematuro

Pedro Barroso revelou, este domingo, 17 de abril, que o primeiro filho em comum com Mariana Marques vai nascer prematuro por não se estar a “nutrir da forma desejada”.

Depois de ter confessado que está a viver dias de luto, devido à morte do “doutor João”, o intérprete partilhou, no perfil de Instagram, que o filho, Santiago, “terá de nascer prematuro”.

“Dentro do bonito processo da gravidez – que até há três semanas estava a ser serena e uma experiência somente com pontos positivos -, soubemos que apesar de o Santiago estar saudável, está pequenino e não se está a conseguir nutrir da forma desejada. E que com o avançar das semanas poderia ter algumas complicações, logo terá que nascer prematuro”, contou.

O artista admitiu que o casal ficou “inquieto” e “em alerta” com a situação. “Tudo isto nos tem deixado mais inquietos e em alerta. Tem-nos obrigado a sucessivas consultas de vigilância e prevenção, com a melhor equipa a acompanhar-nos. Cada bebé é um caso único e por isso decidimos confiar nos nossos profissionais e naqueles que nos rodeiam, têm espalhado boa energia e nos têm cuidado, de forma a que este momento seja ultrapassado com tranquilidade e leveza”.

“Além disso, a mudança de casa, que nos ocupou diversos meses, só agora terá início, o que faz com que estejamos em contra relógio para ter tudo organizado para a chegada do nosso príncipe”, adiantou, referindo que “a próxima semana será importante” porque se trata da 34.ª semana. “Queremos rodear-nos de boa energia e acreditar que está tudo certo e no bom caminho”, concluiu.

Em dezembro do ano passado, Pedro Barroso anunciou que iria ser pai. “O amor multiplica-se. E tu… Vais sabiamente crescendo. De nós, para ti… Obrigado por iluminares a nossa vida”, escreveu, na altura.