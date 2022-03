Ator Pedro Barroso trabalha na horta biológica

Pedro Barroso tem aproveitado o tempo longe do trabalho no pequeno ecrã para trabalhar na sua horta biológica, em Freixo, Viseu.

O intérprete fez as malas e mudou-se temporariamente para o Norte de Portugal com a companheira, Mariana Marques. Pedro Barroso mostrou-se, no perfil de Instagram, a tratar da terra para a horta.

“Dia de estrumar e fresar a terra no meu Lambo, na Aldeia”, escreveu.

Além de trabalhar na horta biológica, o ator, que integrou o elenco de “Golpe de Sorte”, da SIC, também tem desfrutado do seu tempo para namorar e treinar com a namorada, Mariana Marques.