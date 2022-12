Pedro Bianchi Prata confessa ter vivido “noite emocionante” na Gala dos Sonhos

Pedro Bianchi Prata confessou ter vivido uma “noite emocionante”, este domingo, 4 de dezembro, durante a Gala dos Sonhos da Associação Sara Carreira, no Campo Pequeno, em Lisboa.

O piloto português de motos todo-o-terreno esteve no evento para entregar o capacete personalizado da associação que utilizou no Campeonato de Baja, no Dubai, no qual se sagrou campeão do mundo novamente.

“Que noite emocionante. É incrível ver perto como a família Carreira transformou uma dor tão grande em esperança e oportunidades para tantos jovens e crianças”, começou por escrever.

“Foram dois dias de emoções muito fortes, ganhar o mundial no Dubai International Baja e vir direto para a Gala dos Sonhos e entregar o capacete ao Tony Carreira foi único. Obrigado por esta oportunidade de ajudar”, acrescentou o namorado de Maria Botelho Moniz.