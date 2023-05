Pedro Bianchi Prata declara-se a Maria Botelho Moniz: “Melhor mãe do mundo”

Pedro Bianchi Prata e Maria Botelho Moniz preparam-se para a aventura mais desafiante: ser pais. Nas redes sociais, o “motard” declarou-se a apresentadora.

Depois de Maria Botelho Moniz ter anunciado, em direto no programa “Dois às 10”, que estava grávida, várias figuras públicas parabenizaram o casal.

Agora foi a vez de Pedro Bianchi Prata, noivo da apresentadora, escrever algumas palavras nas redes sociais: “Às vezes ainda não acredito que é verdade. Vou ser pai com a melhor mãe do mundo”, escreveu na legenda do vídeo que Maria Botelho Moniz utilizou para partilhar a notícia.

Recorde-se que a estrela da TVI, que já ultrapassou a barreira das 14 semanas de gestação, revelou, em conversa com Cláudio Ramos, que já estava grávida quando foi chamada de “robusta” na crónica de Alexandre Pais: “Foi difícil. Por isso é que eu tive muita dificuldade em falar do assunto, eu não queria falar do assunto, porque só me apetecia dizer ‘isto é mais do que comentar o corpo do mulher, é falar do corpo de uma mulher que está grávida’”.

Maria Botelho Moniz confessou, também, que passou por tratamentos de fertilidade para conseguir engravidar.