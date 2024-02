Pedro Bianchi Prata lembra amigo Paulo Gonçalves: “Não há dia que não me lembre de ti”

Depois de ter sido inaugurada a estátua de homenagem a Paulo Gonçalves, em Esposende, Pedro Bianchi Prata recordou o amigo.

A estátua de homenagem a Paulo Gonçalves, piloto português que perdeu a vida no Dakar, foi inaugurada em Esposende. Pedro Bianchi Prata, também piloto, lembrou o amigo.

“Ontem foi inaugurada a estátua do Paulo, algo que vai perpetuar a memória do meu amigo para o resto das nossas vidas e para as gerações que estão para vir”, começou por referir.

“Não estive presente pois estava numa prova, na Arábia Saudita, o que tornou ainda mais difícil estar longe e no lugar onde nos deixou”.

“Nesta estátua está também um bocadinho da minha história: o chassi da primeira moto com que fiz o Dakar e as proteções de carter da minha moto do Dakar 2010 e 2014, entre outras coisas…”

“Saudades tuas amigo, o tempo passa mas não há dia que não me lembre de ti”, concluiu Pedro Bianchi Prata.