Pedro Bianchi Prata partilha imagem amorosa com o filho recém-nascido

Pouco mais de uma semana após ter sido pai, Pedro Bianchi Prata mostrou-se sorridente a trabalhar com o filho Vicente ao colo.

Uma verdadeira “bolha de amor”: Pedro Bianchi Prata e Maria Botelho Moniz deram as boas-vindas ao primeiro filho, Vicente, há pouco mais de uma semana. Nos últimos dias, várias foram as declarações de amor públicas do casal e muitos registos foram partilhados.

Esta terça-feira, 28 de novembro, não foi diferente. O recém-nascido já acompanha o pai até ao escritório e, nas redes sociais, o motard mostrou-se a trabalhar com Vicente ao colo. No registo, Pedro Bianchi Prata escreveu: “Vicente no trabalho”.

Recorde-se que Pedro foi convidado de Manuel Luís Goucha, no programa do qual o apresentador é anfitrião, e deixou grandes elogios à noiva: “A Maria é especial na minha vida. Primeiro, porque eu gosto muito dela e depois porque é uma pessoa especial. Temos os mesmos valores, se calhar crescemos com a mesma educação”, notou.