Pedro Bianchi Prata recorda amigo piloto que morreu num acidente em rali

Pedro Bianchi Prata recorreu às redes sociais para recordar o amigo que perdeu a vida num acidente durante um rali em África.

O companheiro de Maria Botelho Moniz partilhou assim uma fotografia junto ao amigo Armindo Neves e escreveu algumas palavras carregadas de saudades.

“Esta foi a ultima foto que tirámos juntos… eu comecei em 1991 ele em 1989… adversários nas provas durante tantos anos, mas sempre amigos”, começou por escrever.

“O deserto ficou com mais um dos nossos, com mais um dos bons, o deserto não perdoa nada, nem a ninguém. O difícil agora é para quem fica. Os meus sentimentos à tua família que tanto te acompanhou em todas as tuas aventuras. Sei que estás lá em cima a pensar na nova aventura que vais arranjar desse lado. Já deixas muitas saudades e nunca serás esquecido. Até sempre Armindo”, rematou.

Armindo Neves, piloto de motos, morreu esta quarta-feira na segunda etapa do África Eco Race, no percurso entre a Tunísia e Marrocos.