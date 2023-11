Pedro Bianchi Prata regressa a casa: “O pai chegou”

Através das redes sociais, Maria Botelho Moniz partilhou um vídeo de Pedro Bianchi Prata em casa. O casal prepara-se para receber o primeiro filho.

Prestes a dar as boas-vindas ao primeiro filho, fruto da relação com Maria Botelho Moniz, Pedro Bianchi Prata rumou até ao Dubai onde se sagrou, pela quarta vez, campeão do mundo de Bajas.

O motard já está em casa e a apresentadora da TVI não escondeu a felicidade: “O pai chegou”, escreveu num registo, no qual era possível ver Pedro a cozinhar.

Pedro Bianchi Prata trouxe, ainda, um peluche em formato de camelo, a fazer referência ao país dos Emirados Árabes Unidos, que, possivelmente, será para o filho.

Nas redes sociais, o atleta deixou, após ganhar a competição, vastos elogios à companheira: “Tenho ao meu lado uma mulher de uma bondade, humildade e simplicidade única. Só quero chegar a casa para os abraçar”.