Pedro Bianchi Prata sai em defesa da namorada Maria Botelho Moniz

Pedro Bianchi Prata saiu na tarde desta segunda-feira em defesa da namorada, Maria Botelho Moniz, que foi chamada de “robusta” por um cronista.

“Na vida tudo se consegue com muito trabalho e dedicação. E por mais que sejas o melhor, naquilo que fazes, há sempre alguém que te quer deitar a baixo”, escreveu o “motard” nas redes sociais.

“A essas pessoas dizemos: ‘não vão conseguir’. You rock @mariabotelhomoniz you are the best of the best”, concluiu Pedro Bianchi Prata.