Pedro Carvalhas recorda enfarte: “Não pensei muito na Fé, mas nos meus filhos”

Pedro Carvalhas sofreu um enfarte do miocárdio e teve de se sujeitar a uma cirurgia, mas regressou esta quarta-feira ao trabalho.

Pedro Carvalhas, jornalista do programa “Esta Manhã”, da TVI, sofreu um enfarte do miocárdio. Três meses depois de se ausentar do projeto, regressou à estação de Queluz de Baixo para uma conversa conduzida por Manuel Luís Goucha.

“Ia-me deitar relativamente cedo, perto da uma da manhã, e senti uma dor no peito, uma dor muito forte. Não pensei muito na Fé, pensei nos meus filhos”, revelou no programa “Goucha”.

Na sequência do episódio, o jornalista sujeitou-se a uma cirurgia para poder resolver os problemas que tinha no coração. “A primeira sensação que tive depois de acordar da cirurgia, não é uma grande sensação. Não foi o primeiro grande susto da minha vida, não é? Não me sinto uma pessoa diferente, mas sinto-me a recomeçar”, disse.

“O médico que me operou disse-me ‘Pedro, quando eu abri, numa das artérias não corria uma gota de sangue’”, explicou, afirmando que não deu conta de nada, sempre foi uma pessoa ativa, deixou de fumar e, a nível da alimentação, já foi “muito pior”.

“Um coração novo está pronto para tudo, está pronto para saborear a vida. Para o amor, claro que sim, o amor é uma coisa indispensável na vida”, rematou Pedro Carvalhas, agradecendo à família, filhos e colegas por todo o “amor” que recebeu.

Depois de alguns meses afastado da televisão, Pedro Carvalhas regressou ao programa “Esta Manhã” esta quarta-feira, mas confessou ter algumas “limitações”.

Em 2011, o jornalista sofreu um aneurisma: “O aneurisma foi um problema, que ficou resolvido, e este foi outro”.