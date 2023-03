Pedro Carvalhas vai ser operado e fica fora do ecrã algumas semanas

Depois do enfarte sofrido e do grande susto, o jornalista da TVI Pedro Carvalhas vai ser operado e ficará algumas semanas fora do ecrã.

Em conversa com os colegas do “Esta Manhã”, citada pelo “site” “Selfie”, o pivot das madrugadas da estação de Queluz de Baixo informou que vai ser operado já no início da próxima semana.

“Na segunda-feira será o dia em que vou resolver o resto do problema do enfarte. Vou ser operado”, adiantou o jornalista.

“Vou estar ausente uns dias, umas semaninhas, mas vou estar atento sempre que possível, como é evidente”.

O jornalista não marcou presença no pequeno ecrã no “Esta Manhã” na última semana e justificou a ausência: “Apanhei uma virose dos miúdos. Fiquei com febre no domingo e demorou algum tempo a passar”, contou Pedro Carvalhas.