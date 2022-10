Pedro Carvalho encontra-se com Ary Fontoura: “A ensinar-me a ser um instagramer de sucesso”

Pedro Carvalho encontrou-se com Ary Fontoura em Lisboa. O ator aceitou dicas do colega de profissão brasileiro para ser… um “instagramer” de sucesso.

O intérprete português partilhou, no perfil de Instagram, a fotografia do encontro que aconteceu em Lisboa, com o conhecido artista brasileiro para mais tarde recordar.

“Querido Ary está na cidade e a ensinar-me a ser um ‘instagramer’ de sucesso”, escreveu, em jeito de brincadeira.

Ary Fontoura respondeu a Pedro Carvalho com elogios na secção de comentários: “Meu amigo querido. Fiquei muito feliz com o encontro e a nossa conversa. Um grande beijo no coração”.